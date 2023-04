L’Inter Women non c’è | la Roma è devastante! Manita dopo 45?

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023) Disastro Internel primo tempo contro la. Le giallorosse fanno ciò che vogliono, doppietta a testa per Haavi e Glionna. Poi Giacinti UN DISASTRO ? Primo tempo disastroso del, che non entra praticamente in campo contro la quotatissimadi Spugna. Le giallorosse dominano sin dall’inizio con il primo squillo della gara che arriva al terzo con Giugliano. Il festival del gol capitolino parte dal quarto d’ora: è Haavi a spedire in rete l’ottimo assist di Di Guglielmo. La giocatrice norvegese raddoppia dieci minuti più tardi con un’azione personale molto bella. Niente da fare per Piazza. Poi entra in cattedra anche Glionna, che prima fa 0-3 al 27? per poi calare il poker con una meravigliosa conclusione dalla distanza. Nel finale di primo tempo anche lo 0-5 di Giacinti. ...