L’Inter perde in casa col Monza, Champions sempre più a rischio (e quindi anche il club) (Di sabato 15 aprile 2023) L’Inter perde in casa col Monza, Champions sempre più a rischio. La squadra di Inzaghi viene sconfitta 1-0 a San Siro, gol di Caldirola al 78esimo. E adesso si fa ancora più in salita la strada Champions. Al momento L’Inter è quinta a due punti da Milan e Roma che però deve ancora giocare. L’Atalanta è tre punti più sotto e poi c’è la Juventus cui potrebbero restituire i quindici punti di penalizzazione. L’Inter non vince in campionato dal 5 marzo: vittoria contro il Lecce per 2-1. Dopodiché ha incassato tre sconfitte di fila (Spezia, Juventus, Fiorentina) poi il pari a Salerno e oggi il ko contro il Monza. La situazione è seria per Inzaghi e per il club che senza la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023)incolpiù a. La squadra di Inzaghi viene sconfitta 1-0 a San Siro, gol di Caldirola al 78esimo. E adesso si fa ancora più in salita la strada. Al momentoè quinta a due punti da Milan e Roma che però deve ancora giocare. L’Atalanta è tre punti più sotto e poi c’è la Juventus cui potrebbero restituire ici punti di penalizzazione.non vince in campionato dal 5 marzo: vittoria contro il Lecce per 2-1. Dopodiché ha incassato tre sconfitte di fila (Spezia, Juventus, Fiorentina) poi il pari a Salerno e oggi il ko contro il. La situazione è seria per Inzaghi e per ilche senza la ...

