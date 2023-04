L'Inter cade ancora in campionato: il Monza espugna San Siro (Di sabato 15 aprile 2023) Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Dopo la grande vittoria in casa del Benfica in Champions League, l'Inter si trasforma in negativo e perde ancora una volta in campionato. Questa volta a San Siro è il Monza a passare per 1-0, grazie al più classico dei gol dell'ex firmato da Caldirola. Per la prima volta nella sua storia arriva il terzo ko di fila in casa per l'Inter in campionato, quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. I nerazzurri di Inzaghi restano al quinto posto in classifica con 51 punti a -2 dal Milan e dalla Roma che ha però una gara in meno. Non solo, ma l'Inter domani rischia di essere agganciata dall'Atalanta e avvicinata pericolosamente dalla Juventus (al netto del -15). Per il Monza, invece, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Dopo la grande vittoria in casa del Benfica in Champions League, l'si trasforma in negativo e perdeuna volta in. Questa volta a Sanè ila passare per 1-0, grazie al più classico dei gol dell'ex firmato da Caldirola. Per la prima volta nella sua storia arriva il terzo ko di fila in casa per l'in, quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. I nerazzurri di Inzaghi restano al quinto posto in classifica con 51 punti a -2 dal Milan e dalla Roma che ha però una gara in meno. Non solo, ma l'domani rischia di essere agganciata dall'Atalanta e avvicinata pericolosamente dalla Juventus (al netto del -15). Per il, invece, una ...

