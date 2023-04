L’impresa di Beatriz Flamini | 500 giorni isolata in una grotta

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 aprile 2023) È uscita sorridente, accolta dagli applausi e con gli occhiali da sole per riabituarsi alla luce dopo aver trascorso 500da sola in una, atleta d'élite e alpinista spagnola, da novembre 2021 si eraa 70 metri di profondità nelladi Los Gauchos, vicino a Motril, in Andalusia. Aveva con sé libri, luce artificiale e macchine fotografiche per registrare la sua esperienza; niente telefono o strumenti di misurazione del tempo; il cibo le veniva lasciato da un'équipe tecnica in un punto dellain cui non avrebbe avuto alcun contatto con altre persone.La sua esperienza estrema sarà oggetto di un documentario della casa di produzione spagnola Dokumalia; aveva tra gli obiettivi quello di vedere le ripercussioni mentali e ...