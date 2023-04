Ligue 1, il Psg vince lo scontro al vertice e vola a +9 (Di sabato 15 aprile 2023) Trentunesima giornata di Ligue 1, quella che potrebbe decidere le sorti del campionato. Era in programma infatti Psg-Lens, la sfida al vertice... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Trentunesima giornata di1, quella che potrebbe decidere le sorti del campionato. Era in programma infatti Psg-Lens, la sfida al...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Mbappé e Messi ipotecano la Ligue 1, il Lens va ko e a meno 9 #ligue1 - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: 139 goal segnati: #Mbappé è il miglior marcatore di sempre del PSG in Ligue 1 ????? - _SotOSam : PSG’s all time scorer in ligue 1 ??? - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: 139 goal segnati: #Mbappé è il miglior marcatore di sempre del PSG in Ligue 1 ????? - GoalItalia : 139 goal segnati: #Mbappé è il miglior marcatore di sempre del PSG in Ligue 1 ????? -