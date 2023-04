Liga, Tebas come Negreira: avrebbe ricevuto 230mila euro dal Maiorca (Di sabato 15 aprile 2023) Secondo quanto riportato dal quotidiano El Español, il presidente della Liga Javier Tebas avrebbe ricevuto 232mila euro dal Maiorca per “un rapporto sui giocatori e uno studio del mercato argentino“. In realtà tra le due parti c’erano dei contatti da tempo dato che lo stesso Tebas, prima di diventare vice-presidente della Liga, era un rappresentante del club. Tuttavia, pare che il manager del club Pedro Terrasa avesse versato un’ingente quantità di denaro all’uomo senza che ci sia stato alcun rapporto sui giocatori. Proseguono dunque le polemiche in Spagna, dove Tebas potrebbe passare da accusatore ad accusato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Secondo quanto riportato dal quotidiano El Español, il presidente dellaJavier232miladalper “un rapporto sui giocatori e uno studio del mercato argentino“. In realtà tra le due parti c’erano dei contatti da tempo dato che lo stesso, prima di diventare vice-presidente della, era un rappresentante del club. Tuttavia, pare che il manager del club Pedro Terrasa avesse versato un’ingente quantità di denaro all’uomo senza che ci sia stato alcun rapporto sui giocatori. Proseguono dunque le polemiche in Spagna, dovepotrebbe passare da accusatore ad accusato. SportFace.

Liga, Tebas avrebbe intrattenuto rapporti con il Maiorca Il presidente della Liga Javier Tebas come José María Enríquez Negreira . E' questa l'accusa nei confronti del massimo dirigente del calcio spagnolo, che, secondo il quotidiano El Español avrebbe intrattenuto rapporti ... Il 'caso Negreira' logora il Barcellona: 'Immagine compromessa, danneggia tutto lo sport' 'È la cosa peggiore che sia successa al calcio spagnolo nella sua storia' , ha dichiarato il presidente della Liga, Javier Tebas , mentre anche il governo di Madrid ha intimato di far luce sul caso ... Tebas come Negreira, accusato di aver intascato denaro da un club spagnolo L'accusa del quotidiano El Espanol. Tebas avrebbe incassato 232mila euro dal Maiorca per un rapporto sui giocatori e uno studio del mercato argentino The president of Spanish Liga Javier Tebas is pictured during an AFP interview in Madrid on October 21, 2020. (Photo by PIERRE - PHILIPPE MARCOU / AFP) In Spagna il quotidiano El Espanol ha accusato il presidente della Liga, ...