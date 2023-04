Liga 2022 2023 | il Real Madrid archivia la pratica Cadice | decidono Nacho e Asensio

(Di sabato 15 aprile 2023) Tre partite in sette giorni? Nessun problema. Dopo aver battuto il Chelsea all’andata dei quarti di Champions, ilsconfigge per 2-0 anche ilnel match della ventinovesima giornata di. Match più complicato del previsto per i blancos, che non riescono a schiodarsi dallo 0-0 per oltre un’ora di gioco. La gara si sblocca solo al 72? con, mentre quattro minuti dopo arriva il raddoppio di. Ilsi porta a -10 dal Barcellona, che però ha una partita in meno, e tiene a debita distanza l’Atletico. HIGHLIGHTS SportFace.

Gli highlights e i gol di Cadice - Real Madrid , sfida valevole per la trentesima giornata di/2023. I Blancos tornano alla vittoria e ottengono tre punti sul campo del Cadice. Finisce 0 - 2 con le reti di Nacho Fernandez e Asensio, che nella ripresa risolvono i problemi alla squadra ...

LIGA - Il Real Madrid vince una trasferta insidiosa a Cadice, trovando la via del gol soltanto nella ripresa: Nacho e Asensio piegano la resistenza del portiere ...