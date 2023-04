L' ex Suor Cristina in bikini | impazzita? | che mazzata per la Blasi | Video

(Di sabato 15 aprile 2023) Era il momento più atteso dai voyeur televisivi:Scuccia inall'Isola dei famosi. Ma l'ex, rivelazione di The Voice che da pochi mesi ha deciso di cambiare vita lasciando convento e tonaca, li deluderà in parte. Intervistata dal Corriere della Sera, ha infatti annunciato che in Honduras, dove il 17 aprile partirà la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary, non indosserà mai il costume a due pezzi. "Sarà una versione del costume rivisitata. Ilnon mi metteva a mio agio - ha spiegato -: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iostoconikita : @vivailtrashhh Helena e suor Cristina mi piacciono - giulialice : RT @DoraEbasta: SI FIDANZA PURE SUOR CRISTINA. - laperrone_ : RT @DoraEbasta: SI FIDANZA PURE SUOR CRISTINA. - anToniETTA_DR_ : RT @DoraEbasta: SI FIDANZA PURE SUOR CRISTINA. - DoraEbasta : SI FIDANZA PURE SUOR CRISTINA. -

... Mediaset paga una lauta penale Isola, Ilary Blasi: 'Fiore Argento Nemmeno sapevo che Asia avesse una sorella' L'intervista diScuccia 'Di '' non mi manca nulla, a parte l'...Da tutti conosciuta comedi The Voice, oggiScuccia si è tolta definitivamente il velo presentandosi al pubblico con il suo nome di battesimo. Divenuta un vero e proprio personaggio televisivo, ecco ...... ex, di Cecchi Paone con il fidanzato. 'Beh si inun po' mi ci identifico, anche io sono un'ex, non un'ex suora ma un'ex parlamentare, ho preso i voti non in convento ma in ...

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: «Le privazioni Già vissute da suora. Niente bikini, andrò in... Corriere della Sera

Cristina Scuccia è pronta per sbarcare all'Isola dei Famosi che comincerà lunedì 17 aprile. La quasi naufraga non vede l'ora di cimentarsi in questa nuova avventura ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...