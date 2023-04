L’ex Suor Cristina in bikini a L’Isola dei Famosi? Ecco che costume indosserà (Di sabato 15 aprile 2023) C’è chi si è posto il problema e chi mente, Cristina Scuccia – per tutti L’ex Suor Cristina della tv – indosserà il bikini a L’Isola dei Famosi? Questa domanda le è stata posta anche a lei dal Corriere della Sera e la risposta è stata: no. “Non ho accettato di partecipare subito, ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”. Nonostante le titubanze, Cristina Scuccia è abituata agli show televisivi: ha partecipato a The Voice Of Italy ed a Ballando con le Stelle. “Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha ... Leggi su biccy (Di sabato 15 aprile 2023) C’è chi si è posto il problema e chi mente,Scuccia – per tuttidella tv –ildei? Questa domanda le è stata posta anche a lei dal Corriere della Sera e la risposta è stata: no. “Non ho accettato di partecipare subito, ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”. Nonostante le titubanze,Scuccia è abituata agli show televisivi: ha partecipato a The Voice Of Italy ed a Ballando con le Stelle. “Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha ...

