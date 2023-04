Lettera dai lager nazisti arriva dopo 80 anni

Leggi su zon

(Di sabato 15 aprile 2023) Unainviata daiè stata consegnata ieri nel comune di Mottola in provincia di Taranto. Nel novembre 1943 un uomo originario della Puglia era detenuto in un campo di concentramento, uno dei campi di lavoroa Berlino. L’uomo aveva scritto unaa sua moglie Maria, ma quellanon fu mai recapitata se non qualche giorno fa. Il Sindaco del comune di Mottola, Giampieri Barulli è stato testimone di questa incredibile storia. In quell’anno molti giovani erano stati inviati al fronte a combattere e tra questi c’era il giovane Pasquale detenuto poi in un campo di lavoro nella capitale tedesca. Pasquale inviò unaa sua moglie Maria per rassicurarla sulle sue condizioni di salute, ma questanon fu mai ...