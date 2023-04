L'Eredità, bella ‘figura' per Giacomo che cala il tris: il montepremi vinto (Di sabato 15 aprile 2023) Inarrestabile il cammino di Giacomo Candoni a L'Eredità. Il ragazzo, che è presente da quasi un mese all'interno del game show più visto di tutti i tempi, è tornato a festeggiare la sua terza vincita e lo ha fatto emozionandosi. La reazione del 22enne vicentino non è passata inosservata ai professori Andrea e Samira, ma prima di arrivare al fatidico momento, Giacomo ha dovuto affrontare una concorrenza spietata. L'Eredità puntata 15 aprile 2023 A sfidare Giacomo ci hanno provato il nuovo campione 18enne, Antonio Gentile, Federica dalla Sardegna, Federico da Casarsa della Delizia, Elena, Valentina da Fonte Nuova e Gianni da Bibbiena. Tra un gioco e un altro, il tempo è volato abbastanza in fretta. Samira Lui e Andrea Cerelli non sono mancati all'appello ed hanno contribuito a rendere la puntata più ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 aprile 2023) Inarrestabile il cammino diCandoni a L'. Il ragazzo, che è presente da quasi un mese all'interno del game show più visto di tutti i tempi, è tornato a festeggiare la sua terza vincita e lo ha fatto emozionandosi. La reazione del 22enne vicentino non è passata inosservata ai professori Andrea e Samira, ma prima di arrivare al fatidico momento,ha dovuto affrontare una concorrenza spietata. L'puntata 15 aprile 2023 A sfidareci hanno provato il nuovo campione 18enne, Antonio Gentile, Federica dalla Sardegna, Federico da Casarsa della Delizia, Elena, Valentina da Fonte Nuova e Gianni da Bibbiena. Tra un gioco e un altro, il tempo è volato abbastanza in fretta. Samira Lui e Andrea Cerelli non sono mancati all'appello ed hanno contribuito a rendere la puntata più ...

