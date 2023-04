L’Eredità 15 aprile 2023 | Giacomo è un fenomeno e alla ghigliottina vince ancora e si commuove | ecco come

(Di sabato 15 aprile 2023) Nella puntata di quest’oggi – 15– è tornato al gioco finale deil pluricampionesua ennesima, il giovane campion s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 47.500 euro dopo i dimezzamenti del caso e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Teatro Chiave Gancio Contro Mezza. Dopo un po’ di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Figura, facilmente collegabile a Chiave e a Contro, ma la cui associazione con le altre parole sembrava un po’ forzata. Ma non era forzata, in realtà: giacché la parola scelta dagli autori era effettivamente Figura. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati ...

