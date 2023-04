Legge 104: nuovo elenco completo agevolazioni INPS, non perderne neanche una (Di sabato 15 aprile 2023) L’INPS ha pubblicato il nuovo elenco con tutte le agevolazioni previste dalla Legge 104. Scopriamole tutte per non perdere ciò che ci spetta. La Legge 104 del 1992 regola i diritti delle persone affette da disabilità e di chi li assiste. Di recente l’INPS ha pubblicato l’elenco aggiornato con tutte le agevolazioni previste. Vediamole insieme. È stato pubblicato il nuovo elenco con tutte le agevolazioni previste dalla Legge 104 – ilovetrading.itLa Legge 104 esiste dal 1992 ma di recente ha subito alcune modifiche importanti. Le modifiche vanno a vantaggio – come è logico e giusto che sia – della persona affetta da disabilità. Infatti, di recente, per ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) L’ha pubblicato ilcon tutte lepreviste dalla104. Scopriamole tutte per non perdere ciò che ci spetta. La104 del 1992 regola i diritti delle persone affette da disabilità e di chi li assiste. Di recente l’ha pubblicato l’aggiornato con tutte lepreviste. Vediamole insieme. È stato pubblicato ilcon tutte lepreviste dalla104 – ilovetrading.itLa104 esiste dal 1992 ma di recente ha subito alcune modifiche importanti. Le modifiche vanno a vantaggio – come è logico e giusto che sia – della persona affetta da disabilità. Infatti, di recente, per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cpo_mi : RT @cpo_mi: ??LA CARICA DEI 104 ???di @loredanasalis20, #ConsulentedelLavoro a Milano e @andreaasnaghi, Consulente del Lavoro a Paderno Dugna… - sebhastardi : Dirmi che ho la 104 non è un insulto, la legge 104 si riferisce ad una persona che ha un familiare con problemi, qu… - Pigi06156123 : RT @SkyTG24: Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza a disabili, Inps chiarisce novità - ApportunityIt : Ecco i bonus casa per la Legge 104: gli aiuti e le agevolazioni per ristrutturare casa - ENZOBRIGANTE2 : @ChatGPTBot @gas_lerner Ciao mi riferisco ai Pinguini di Twitter,per quanto riguarda la 104 intendo legge 104 -