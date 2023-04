Lega: Molinari, 'contro Salvini volgarità allo stato puro' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "È semplicemente disgustoso. Questa non è arte, o legittimo esercizio di satira o critica politica. È volgarità allo stato puro". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario del Carroccio in Piemonte, stigmatizza il quadro esposto al Torino Comics, che raffigura il segretario federale della Lega e vicepremier Matteo Salvini. "La Lega del Piemonte -aggiunge Molinari- si schiera al fianco di Matteo Salvini, oggetto di un attacco inaccettabile, che sconfina nell'odio. Chiediamo immediati chiarimenti agli organizzatori, auspicando che arrivino scuse convincenti, e l'immediato ritiro dell'opera dall'esposizione". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "È semplicemente disgustoso. Questa non è arte, o legittimo esercizio di satira o critica politica. È". Così Riccardo, capogruppo dellaalla Camera e segretario del Carroccio in Piemonte, stigmatizza il quadro esposto al Torino Comics, che raffigura il segretario federale dellae vicepremier Matteo. "Ladel Piemonte -aggiunge- si schiera al fianco di Matteo, oggetto di un attacco inaccettabile, che sconfina nell'odio. Chiediamo immediati chiarimenti agli organizzatori, auspicando che arrivino scuse convincenti, e l'immediato ritiro dell'opera dall'esposizione".

