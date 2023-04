Lecce, Baroni: «Mentalmente stiamo bene, ecco cosa è mancato» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, alla vigilia della gara di Serie A contro la Sampdoria. I dettagli Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sampdoria. PAROLE – «È una partita importante, abbiamo nove gare importanti e dobbiamo trovare punti che ci servono. La squadra sta bene, ha nella testa la partita, così come nelle gambe. Dobbiamo andare forte, con lucidità e la giusta concentrazione. Nelle ultime gare loro hanno variato diversi sistemi di gioco, ma noi siamo pronti. Queste sono gare dove dobbiamo centrare noi la prestazione, come il Lecce sa fare e faremo. La squadra dal punto di vista prestativo ha mancato poche volte la prestazione, ma siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa in più. In ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Marco, allenatore del, alla vigilia della gara di Serie A contro la Sampdoria. I dettagli Marcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Sampdoria. PAROLE – «È una partita importante, abbiamo nove gare importanti e dobbiamo trovare punti che ci servono. La squadra sta, ha nella testa la partita, così come nelle gambe. Dobbiamo andare forte, con lucidità e la giusta concentrazione. Nelle ultime gare loro hanno variato diversi sistemi di gioco, ma noi siamo pronti. Queste sono gare dove dobbiamo centrare noi la prestazione, come ilsa fare e faremo. La squadra dal punto di vista prestativo hapoche volte la prestazione, ma siamo consapevoli che possiamo fare qualin più. In ...

