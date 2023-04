LeBron e Curry sono ancora qui | ai playoff di Nba

(Di sabato 15 aprile 2023) Equi. A trasformare il passato in presente e magari in futuro.James e Stephhanno rivoluzionato la pallacanestro, ognuno a modo loro, ognuno con le sue caratteristiche.ha messo il suo fisico al servizio del suo talento immenso.ha messo il suo talento immenso al servizio del suo fisico. Il risultato è che siportati a casa quattro titoli Nba a testa e oggiqui ai blocchi di partenza deidopo che i Lakersusciti vivi dal play-in all’overtime con un trentello di James. Hanno poche chance di riconquistare l’anello con Lakers e Warriors, numero 7 e 6 della Costa Ovest, ma in fin dei conti per loro abituati a vincere, era già importante ...

... però, sono doti che sulla bilancia pesano tanto, per questo Stephe compagni (con il ... anche se la sfida contro Memphis appare in salita ma non impossibile, per chi può schierareJames . ...... ma mantenere negli anni il nucleo di Klay [Thompson], Draymond [Green] e Steph [] li ha ... credo sia quella la cosa più importante: anche con il ritorno di, Davis deve star bene ......grazie al 136 - 125 su OKC (per i Thunder resta la speranza play - in) firmato da(34 punti) e Poole (30 punti) mentre i gialloviola la spuntano all'overtime su Utah per 135 - 133.James ...

La forza del primo, la leggerezza del secondo sono ancora in corsa per l'Anello e chissà se non possa accadere ciò che al momento sembra solo impossibile pensare ...Mamba Out” e “LeBron vs Steph. Testa a testa” entrambi di Claudio Pellecchia, ci portano dietro le quinte di tre campionissimi: dal fenomeno dei Lakers tragicamente scomparso, alla sfida generazionale ...