Le pagelle di Bologna-Milan 1-1 | Pobega riprende Sansone

(Di sabato 15 aprile 2023) Di seguito ledella sfida tra, incontro valido per il 30° turno del campionato di Serie A. Una partita termina per 1-1, in virtù delle reti diin avvio di gara e diverso la fine della prima frazione. LediPrima di entrare nel merito delledei protagonisti dell’incontro tra, diamo un giudizio sulla direzione di gara dell’arbitro della partita, il signor Massa. Arbitro: Massa 4,5 – Direzione di gara imbarazzante, tanto nelle scelte quanto nella gestione dei cartellini. Mancano due rigori ai rossoneri, fischi spesso incoerenti e privi di una logica. Semplicemente inadeguato per questi livelli....

MILAN Maignan 6 : non può nulla sul gol del, poco sollecitato nel resto della partita. Florenzi 6 : ci prova con un buon calcio di punizione al 22' ma Skorupski si distende bene in volo. ......1 in casa del. Tante note positive in casa rossoblù: Sansone MVP, ampiamente promossi Posch, Lucumì e Skorupski. Il migliore nel Milan è Pobega, bocciatura ancora per De Ketelaere. Le...Commenta per primo- Milan: 1 - 1 Skorupski 6: non può nulla sul gol di Pobega mentre si fa notare per due buoni interventi nel primo tempo. Posch 6.5: pronti, via e fornisce l'assist a Sansone per il momentaneo ...

Bologna-Milan, le pagelle di CM: Pioli scherza con il fuoco, altra bocciatura per Origi. Pobega il migliore Calciomercato.com

Milano, 15 aprile 2023 – Il Bologna ospita al Dall’Ara il Milan di Pioli. Ecco le pagelle rossonere: Maignan 6 – È’ l’unico titolare confermato tra le prime linee: beffato da Sansone, non ha colpe sul ...SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti della sfida del Dall'Ara terminata 1-1 con i gol di Sansone dopo 34 secondi e di Pobega sul finire del primo tempo ...