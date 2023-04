Le mani di Steph Curry e lo spettacolo del riscaldamento prepartita (Di sabato 15 aprile 2023) Osservare da vicino le mani di un giocatore di basket può rivelarsi un’esperienza singolare e per certi versi disturbante. A impressionare non sono tanto le dimensioni, peraltro superiori rispetto alla media, requisito necessario per disporre di una presa efficace sulla palla, quanto la conformazione delle dita. La continua sollecitazione a cui vengono sottoposte nel contatto con la palla finisce per provocare problematiche che vanno dalla dislocazione alla vera e propria deformazione delle falangi. Le mani di Curry, in questo senso, non rientrano nel canone condiviso dalla categoria. Se le dimensioni delle mani di Steph appaiono infatti nella norma e le dita versano in buono stato, a saltare all’occhio sono però i calli, particolare che si tende ad associare a chi pratica mansioni dalla manualità ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 aprile 2023) Osservare da vicino ledi un giocatore di basket può rivelarsi un’esperienza singolare e per certi versi disturbante. A impressionare non sono tanto le dimensioni, peraltro superiori rispetto alla media, requisito necessario per disporre di una presa efficace sulla palla, quanto la conformazione delle dita. La continua sollecitazione a cui vengono sottoposte nel contatto con la palla finisce per provocare problematiche che vanno dalla dislocazione alla vera e propria deformazione delle falangi. Ledi, in questo senso, non rientrano nel canone condiviso dalla categoria. Se le dimensioni dellediappaiono infatti nella norma e le dita versano in buono stato, a saltare all’occhio sono però i calli, particolare che si tende ad associare a chi pratica mansioni dalla manualità ...

Sicuri che il tramonto dei Golden State Warriors sia già iniziato In due mani. È tutto da dimostrare, insomma, che al completo questa non sia (ancora) la squadra da ... Steph Curry e compagni hanno flirtato col 50% di vittorie per mesi, dando solo in una circostanza - ... LeBron James è diventato il miglior marcatore di sempre ... volendo trovare degli scorer dello stesso livello sopra i trent'anni bisogna scomodare due trentaquattrenni di lusso come Steph Curry (a mani basse il miglior tiratore di sempre) e Kevin Durant (...