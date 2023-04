"Le ho mandato un messaggio, e lei...". Fango sulla Meloni, la sorella da ovazione: chi brutalizza (Di sabato 15 aprile 2023) La colata di Fango su Giorgia Meloni e sul suo governo ha coinvolto, suo malgrado, anche la sorella della premier. Nello specifico, secondo alcuni la nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratore delegato di Terna sarebbe stata motivata dall'amicizia personale della manager con Arianna Meloni, della quale il Foglio riporta uno sfogo. "Sì, ero stupita dalla lettura dei giornali - dice la sorella della leader di Fratelli d'Italia, nonché moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida -. Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma io la conosco la nuova ad di Terna?". Replica della premier, fulminante. "Mi ha risposto: non lo so, penso di no". Arianna Meloni vive tutto con encomiabile leggerezza, sebbene il trionfo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) La colata disu Giorgiae sul suo governo ha coinvolto, suo malgrado, anche ladella premier. Nello specifico, secondo alcuni la nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratore delegato di Terna sarebbe stata motivata dall'amicizia personale della manager con Arianna, della quale il Foglio riporta uno sfogo. "Sì, ero stupita dalla lettura dei giornali - dice ladella leader di Fratelli d'Italia, nonché moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida -. Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma io la conosco la nuova ad di Terna?". Replica della premier, fulminante. "Mi ha risposto: non lo so, penso di no". Ariannavive tutto con encomiabile leggerezza, sebbene il trionfo ...

