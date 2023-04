Le difficoltà di Pogba | il centrocampista ha bisogno di tempo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 15 aprile 2023)ha finalmente rivisto il campo ma è abbastanza evidente come ilnon abbia ancora la miglior condizione fisica.(LaPresse)Fino a questo momento è stata una stagione complicatissima per; arrivato a parametro zero sarebbe dovuto essere l’uomo in più nel centrocampo bianconero. La Juventus si aspettava quel salto di qualità in termini di forza fisica, tecnica e anche un numero importante di gol e assist. Tutte le speranze sono state vanificate dall’infortunio accusato dal francese nel corso della preparazione fisica. Un problema muscolare non di poco conto visto cheè stato costretto a rimanere lontano dal campo per diversosaltando anche il mondiale in Qatar. Il recupero è stato lungo ma è arrivato; il francese, però, ha dovuto alzare bandiera ...