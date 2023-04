Lazio, Sarri: ‘Non vi fate ingannare dalla classifica, un modo per andare a letto inc…ato lo trovo sempre’ | Serie A (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-14 23:29:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato al termine della gara vinta contro lo Spezia in trasferta: “Esclusi i primi 10 minuti, siamo riusciti a prendere il centro del ring e abbiamo avuto anche dei momenti di qualità, rischiando nulla nei rimanenti ottanta. L’ambiente era caldo, il terreno di gioco più piccolo del normale, poteva essere difficile. Sembrano pochi tre metri, ma vanno moltiplicati per 105 e fate voi quanti metri quadrati in meno ci sono. In un campo come questo, ti sembra di poter inquadrare la porta da qualsiasi posizione”. SOFFRIRE – “Abbiamo acquisito una capacità di sofferenza, di resistenza nei momenti in cui c’è da chiudersi, perché non si può sempre attaccare, ci sono anche gli avversari. Questo è segno di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-14 23:29:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il tecnico dellaMaurizioha parlato al termine della gara vinta contro lo Spezia in trasferta: “Esclusi i primi 10 minuti, siamo riusciti a prendere il centro del ring e abbiamo avuto anche dei momenti di qualità, rischiando nulla nei rimanenti ottanta. L’ambiente era caldo, il terreno di gioco più piccolo del normale, poteva essere difficile. Sembrano pochi tre metri, ma vanno moltiplicati per 105 evoi quanti metri quadrati in meno ci sono. In un campo come questo, ti sembra di poter inquadrare la porta da qualsiasi posizione”. SOFFRIRE – “Abbiamo acquisito una capacità di sofferenza, di resistenza nei momenti in cui c’è da chiudersi, perché non si può sempre attaccare, ci sono anche gli avversari. Questo è segno di ...

