Lazio | il ritorno di Immobile per blindare il secondo posto

(Di sabato 15 aprile 2023) In attesa di completare il quadro delle partite in programma in Serie A, lacontinua a volare verso ilcon ildiIn attesa di completare il quadro delle partite in programma in Serie A, lacontinua a volare verso ilcon ildi. Il capitano deve ancora trovare la miglior condizione dopo l’infortunio, ma intanto a Spezia su rigore trova la rete che sblocca la sfida su rigore. Il 3 a 0 ai liguri è dimostrazione di forza e ora il terzoè momentaneamente a più otto. Un divario importante per i biancocelesti che potendo contare solamente sul campionato possono davvero chiudere bene la stagione. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magomer06673815 : RT @RunAtOnce: Batman, il ritorno: Franco Fiorito pronto a candidarsi a sindaco di Anagni dopo la condanna definitiva a 2 anni 11 mesi e 15… - CalcioNews24 : La #Lazio blinda il secondo posto ?? - MarinaMana1 : RT @RunAtOnce: Batman, il ritorno: Franco Fiorito pronto a candidarsi a sindaco di Anagni dopo la condanna definitiva a 2 anni 11 mesi e 15… - MgraziaT : RT @RunAtOnce: Batman, il ritorno: Franco Fiorito pronto a candidarsi a sindaco di Anagni dopo la condanna definitiva a 2 anni 11 mesi e 15… - flamanc24 : RT @luca5587: #Lazio nel suo personale e sfavillante MOMENTUM: lo Spezia va di traversa ma poi viene travolta da ruggiti di qualità, gioco… -

Anche nel match dicontro gli austriaci non si allenò fino alla vigilia, svolgendo soltanto ... In stagione ha saltato 10 partite nelle quali la Roma ha perso 3 volte (, Napoli, Atalanta), ...Ancora nel, da cerchiare in rosso la sfida a Terracina, comune commissariato la scorsa estate ... E poi Anagni, con il possibiledi 'Batman' Franco Fiorito, già sindaco della città ...Ultime notizie Napoli - Al termine di Spezia -0 - 3 , Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN . E ha commentato anche Napoli - Milan di martedì, gara didi Champions League . Queste le sue considerazioni: Come lo vede il ...

Lazio, che ritmo nel girone di ritorno: tutti i numeri super Corriere dello Sport

Tre anticipi condizionati dal turnover e dai pensieri di Champions - La Lazio espugna La Spezia ed è sempre più radicata nel suo secondo posto ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio sarà ospite della Ternana per proseguire nel sogno di tornare in massima serie, un’impresa che la squadra accarezzò solo nella passata stagione. L’impegno non è p ...