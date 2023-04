Lazio | il gol di Felipe Anderson è una fotografia del calcio di Sarri

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 aprile 2023) Quando si parla dismo il primo pensiero va a quel Napoli con il tridente leggero Insigne-Mertens-Callejon che incantava ilitaliano. Nella stagione 2017-2018 in cui la squadra partenopea perse il campionato con 91 punti, fu coniato il terminesmo come una concezione di gioco fondata sulla velocità e la propensione offensiva. Oggi Maurizioallena la, portando alla squadra le sue idee die soprattutto facendo girare di nuovo quel termine diventato una vera e propria filosofia. Il gol didurante Spezia-è un vero e proprio esempio del gioco di. Passaggi di prima e svariati tocchi proprio come un videogioco hanno portato al tiro del brasiliano, che ha siglato ...