L'avvocata-mamma: "Sono in ospedale col mio bambino. Le tre giudici non rinviano l'udienza" (Di sabato 15 aprile 2023) La denuncia di Ilaria Salamandra sui social. "Il tribunale di Roma non riconosce il ricovero del mio piccolo un legittimo impedimento. Violati i miei diritti di lavoratrice" Leggi su repubblica (Di sabato 15 aprile 2023) La denuncia di Ilaria Salamandra sui social. "Il tribunale di Roma non riconosce il ricovero del mio piccolo un legittimo impedimento. Violati i miei diritti di lavoratrice"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ceciliadelia : Non si può essere indifferenti di fronte alle parole dell'avvocata Ilaria Salamandra, le madri lavoratrici troppo s… - violagiannoli : RT @rep_roma: L'avvocata-mamma: 'Sono in ospedale col mio bambino. Le tre giudici non rinviano l'udienza' [aggiornamento delle 13:59] https… - rep_roma : L'avvocata-mamma: 'Sono in ospedale col mio bambino. Le tre giudici non rinviano l'udienza' [aggiornamento delle 13… -