Lavoro | SUM | Soddisfazione per l' intenzione di Crosetto di incontrare i sindacati militari

In un'intervista per l'edizione statunitense di "Rolling Stone", il frontman dei41 Deryck Whibley aveva svelato che il prossimodi studio del gruppo sarà un doppio album intitolato "...Il progetto, intitolato 'Hic', mira a diffondere l'esperienza di Misericordia nel mondo, ... come l'educazione, la catechesi, il ministero della salute e ilsociale per aiutare coloro che ...È per questo che ilquest'anno si terrà ad Ivrea, nel suo bosco. Ma serviva qualcosa in più. ... Anche se ora non sono più in vita, il mioe la mia visione continuano ad essere parte ...

I Sum 41 in concerto in Italia a giugno per due date Rockol.it

"Abbiamo appreso da una nota del Ministero che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha convocato, con provvedimento in corso di formalizzazione, i ...