Lavoro: Schlein a Meloni, 'salario minimo serve' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Checchè ne dica Giorgia Meloni, serve un salario minimo nel nostro Paese, sforzarsi per aumentare i salari, lavorare con sindacati, saremo lì su questa frontiera". Lo ha detto Elly Schlein a Siena. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Checchè ne dica Giorgiaunnel nostro Paese, sforzarsi per aumentare i salari, lavorare con sindacati, saremo lì su questa frontiera". Lo ha detto Ellya Siena.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : +++Pasqua di lavoro e di tensione per Venancio+++ Per il filippino, missione sempre più complicata. La Schlein è st… - ultimora_pol : Elly #Schlein presenta la nuova segreteria #PD: sarà Marta #Bonafoni la coordinatrice. E poi Peppe #Provenzano agli… - robersperanza : Buon lavoro alla segreteria nazionale del nuovo Pd che da oggi è al lavoro con Elly Schlein nella sfida di costruir… - enzo720517 : @ChiodiDonatella @ellyesse Le vacanze per gli svizzeri sono sacre. Guai a parlare di lavoro. #Schlein - gian_antone : È tornata? Dopo un mese di lavoro 2 settimane di ferie...in Svizzera sono abituati bene?? Povero @pdnetwork Il prim… -