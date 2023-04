(Di sabato 15 aprile 2023) Il nuovo Reddito di Cittadinanza non si chiamerà più Mia maper, riguarderà circa 709mila nuclei familiari per una spesa di poco superiore ai 5,3 miliardi. Questo strumento sarà affiancato da altri due interventi per le politiche attive al: la Prestazione di accompagnamento ale laper l’attivazione lavorativa riconosciuto a diverse categorie di cittadini. E’ quanto contenuto in una bozza del decreto di riforma del Reddito di Cittadinanza che conterrà anche altre misure sule sul quale sta lavorando il governo. I contenuti, riportati oggi dai quotidiani Il Messaggero e Il Sole 24 Ore, delineano l’impianto che oramai sarebbe definito mentre su alcuni dettagli – secondo quanto si apprende – si starebbe ancora lavorando. La bozza prevede ...

Per i beneficiari delche al momento della scadenza dei 7 mesi di sussidio previsti per quest'anno, hanno sottoscritto un patto per ile sono inseriti in misure di politica attiva, arriva ...... la residenza e l'ISEE Fino a 780 euro per i single Prestazione di accompagnamento alAttiva da settembre 2023 per coloro che hanno sottoscritto un Patto per illegato al350 euro ...Per i beneficiari delche, al momento della scadenza dei 7 mesi di sussidio previsti per quest'anno, abbiano sottoscritto un patto per ile sono inseriti in misure di politica attiva, ...

Lavoro, il Rdc si fa in tre: arriva la Garanzia per l'inclusione - Ildenaro.it Il Denaro

Il nuovo Reddito di Cittadinanza non si chiamerà più Mia ma Garanzia per l'Inclusione, riguarderà circa 709mila nuclei familiari per una spesa di poco superiore ai 5,3 miliardi. Questo strumento sarà ...