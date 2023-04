Lavori usuranti: oggi sono tantissimi e si va in pensione prima, occhio alla scadenza (Di sabato 15 aprile 2023) Non tutti sanno che oggi i Lavori usuranti sono tantissimi e chi li svolge va in pensione pima. Attenzione però alla scadenza Non tutte le mansioni lavorative sono uguali e questo è un dato di fatto che non può essere ignorato. Infatti, la legge riconosce che alcune occupazioni sono più usuranti di altre e per questo motivo sono previste delle distinzioni ai fini previdenziali. oggi i Lavori usuranti sono tantissimi – Ilovetrading.itQuesto significa che alcune categorie di lavoratori possono andare in pensione prima rispetto ad altre. ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) Non tutti sanno chee chi li svolge va inpima. Attenzione peròNon tutte le mansioni lavorativeuguali e questo è un dato di fatto che non può essere ignorato. Infatti, la legge riconosce che alcune occupazionipiùdi altre e per questo motivopreviste delle distinzioni ai fini previdenziali.– Ilovetrading.itQuesto significa che alcune categorie di lavoratori posandare inrispetto ad altre. ...

