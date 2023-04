Lavatrice: ne basta un solo cucchiaio per dimezzare la bolletta | Lo fanno i furbi (Di sabato 15 aprile 2023) In tempi di aumenti del costo dell’energia, tutti hanno capito che la Lavatrice è un elettrodomestico pericoloso. Per lavare i panni alla giusta temperatura e con opportuna frequenza, ci si svena: i costi in bolletta sono elevatissimi. Ma c’è un modo per risparmiare. basta un ingrediente segreto. Un cucchiaio di un prodotto di uso comune utile ad abbassare il consumo di energia e i costi, di per sé abbastanza elevati, dei detergenti specifici. La strategia è in realtà antica, pure più vecchia delle stessa Lavatrice. Nel senso che tale prodotto è sfruttato per il suo potere pulente su tutti i tipi di capi da quasi un secolo. Lavatrice: ecco il trucco per risparmiare soldi – ilovetrading.itDi che cosa si tratta? E in che modo è possibile risparmiare? Bisogna smetterla di ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) In tempi di aumenti del costo dell’energia, tutti hanno capito che laè un elettrodomestico pericoloso. Per lavare i panni alla giusta temperatura e con opportuna frequenza, ci si svena: i costi insono elevatissimi. Ma c’è un modo per risparmiare.un ingrediente segreto. Undi un prodotto di uso comune utile ad abbassare il consumo di energia e i costi, di per sé abnza elevati, dei detergenti specifici. La strategia è in realtà antica, pure più vecchia delle stessa. Nel senso che tale prodotto è sfruttato per il suo potere pulente su tutti i tipi di capi da quasi un secolo.: ecco il trucco per risparmiare soldi – ilovetrading.itDi che cosa si tratta? E in che modo è possibile risparmiare? Bisogna smetterla di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigitudine : @Perpetu26531831 @DrApocalypse Basta trattarle esattamente come si trattano gli asciugamani di cortesia per gli osp… - Fabius40884986 : @chiccou2 Poi devo legge Basta tirà na lavatrice e segni Ma che commenti sono Se fosse cosi facile nessuno sbaglier… - _HicSuntLeones_ : @Marta_Brambilla @mauropezzini70 Pallina di detersivo dentro la lavatrice, e basta. ?? - CristianaTosca : @lastregabianca @SalJ80 Siamo tutti così, facciamo troppe cose e nel frattempo ne pensiamo altre. Io una volta mi… - Sabrina04925854 : RT @Erinni15: @OSpeleologo @Sabrina04925854 sono anni che usiamo quello in polvere lavatrice di mia madre e quella del moroso. basta allarm… -