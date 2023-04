L’Atalanta perde anche Lookman: distrazione al bicipite femorale, salta la Fiorentina (Di sabato 15 aprile 2023) Zingonia. L’Atalanta non trova pace e continua a registrare infortuni. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Ademola Lookman, che dovrà saltare almeno la trasferta di Firenze di lunedì (17 aprile). Il nigeriano ha accusato i primi fastidi nella seduta di allenamento di venerdì, poi la situazione si è complicata sabato, quando il dolore si è fatto più insistente. I primi accertamenti a cui il classe 1997 è stato sottoposto dopo aver accusato il risentimento muscolare hanno evidenziato postumi distrattivi nel terzo distale del bicipite femorale destro. Nei prossimi giorni verranno effeuati ulteriori esami strumentali e valutazioni che potranno dare un’indicazione più precisa sui tempi di recupero. La certezza per ora è che salterà il posticipo con la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023) Zingonia.non trova pace e continua a registrare infortuni. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Ademola, che dovràre almeno la trasferta di Firenze di lunedì (17 aprile). Il nigeriano ha accusato i primi fastidi nella seduta di allenamento di venerdì, poi la situazione si è complicata sabato, quando il dolore si è fatto più insistente. I primi accertamenti a cui il classe 1997 è stato sottoposto dopo aver accusato il risentimento muscolare hanno evidenziato postumi distrattivi nel terzo distale deldestro. Nei prossimi giorni verranno effeuati ulteriori esami strumentali e valutazioni che potranno dare un’indicazione più precisa sui tempi di recupero. La certezza per ora è che salterà il posticipo con la ...

