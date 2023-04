"Lasciamolo a lui". La lezione di Zangrillo a Checco Zalone, applausi al ministro (Di sabato 15 aprile 2023) Un cambio radicale. Di atteggiamento, di mentalità, di visione. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ribalta dogmi che parevano essere immutabili e, durante una lectio alla scuola di amministrazione aziendale, afferma che “il mito del posto fisso sta per essere soppiantato dal mito del lavoro figo”. Come dire, chi sceglie di diventare un dipendente pubblico non lo deve fare solo per la certezza dello stipendio alla fine del mese, ma anche perché quel posto di lavoro è interessante, può rappresentare un momento di crescita personale. “Oggi i giovani non cercano la stabilità, cercano un virtuoso equilibrio tra l'attività professionale e la loro vita privata. Quindi quando cercano il posto di lavoro non si accontentano di un posto fisso, vogliono avere un lavoro che sia ben retribuito, capace di valorizzarli, che dia loro delle ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Un cambio radicale. Di atteggiamento, di mentalità, di visione. Ilper la Pubblica Amministrazione, Paolo, ribalta dogmi che parevano essere immutabili e, durante una lectio alla scuola di amministrazione aziendale, afferma che “il mito del posto fisso sta per essere soppiantato dal mito del lavoro figo”. Come dire, chi sceglie di diventare un dipendente pubblico non lo deve fare solo per la certezza dello stipendio alla fine del mese, ma anche perché quel posto di lavoro è interessante, può rappresentare un momento di crescita personale. “Oggi i giovani non cercano la stabilità, cercano un virtuoso equilibrio tra l'attività professionale e la loro vita privata. Quindi quando cercano il posto di lavoro non si accontentano di un posto fisso, vogliono avere un lavoro che sia ben retribuito, capace di valorizzarli, che dia loro delle ...

