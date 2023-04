Lancia - Svelato il nome del modello in arrivo dopo la Ypsilon | sarà Gamma

(Di sabato 15 aprile 2023) La nostra seconda vettura, l'ammiraglia, che arriverà nel 2026, si chiamerà. Lo ha detto il ceo della, Luca Napolitano, nella conferenza stampa di presentazione della concept Pu+Ra HPE, a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnologia. Del secondoinla, si sapevano diverse cose, ma non era mai stato rivelato prima il. Carrozzeria Sportback. Luca Napolitano ne ha definito l'aspetto usando l'espressione sportback, che allude a una carrozzeria a cinque porte, ma con un lunotto molto inclinato e sportiveggiante, integrato nel portellone. Un tipo di carrozzeria che, alto o basso che sia, in qualche modo potrebbe richiamare quella dellaprodotta nella seconda metà degli anni Settanta. Il ceo ha ...

Lancia Pu+Ra HPE è un concept elettrico che rappresenta il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design, sostenibilità, tecnologie ed elettrificazione. Finalmente, dopo una serie ...Una showcar esposta a Milano per la Design Week anticipa lo stile dei prossimi prodotti in arrivo: la Ypsilon, tra nove mesi, l’ammiraglia (che si chiamerà Gamma) nel 2026 e la nuova Delta nel 2028 ...