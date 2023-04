L’Ambasciatore Zazo ha concluso la visita nel Sannio a Castelvenere (Di sabato 15 aprile 2023) Comunicato Stampa L’Ambasciatore Zazo ha concluso la sua visita in terra sannita a Castelvenere, accolto dal Sindaco Di Santo e dal Prefetto di Benevento. “Per la fine della guerra in Ucraina occorre una pace ‘giusta’ ma, per questo, ci vuole … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di sabato 15 aprile 2023) Comunicato Stampahala suain terra sannita a, accolto dal Sindaco Di Santo e dal Prefetto di Benevento. “Per la fine della guerra in Ucraina occorre una pace ‘giusta’ ma, per questo, ci vuole … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #ValleTelesina #NotizieProvinciaBenevento L’ambasciatore Zazo chiude la sua giornata nel Sannio in visita a Castelv… - TV7Benevento : L’Ambasciatore Zazo ha concluso la sua visita in terra sannita a Castelvenere, accolto dal Sindaco Di Santo e dal P… - zazoomblog : L’Ambasciatore Zazo conclude la sua visita in terra sannita - #L’Ambasciatore #conclude #visita… - ottopagine : L’ambasciatore Zazo conclude la sua visita nel Sannio a Castelvenere #Castelvenere - ottopagine : L'ambasciatore Zazo visita la Rocca dei Rettori e il Museo del Sannio #Benevento -

L'ambasciatore Zazo visita la Rocca dei Rettori e il Museo del Sannio Presenti in Sala Consiliare le massime Autorità civili e militari sannite, l'Ambasciatore Zazo è stato accolto dai vertici delle Società partecipate e dai Dirigenti e funzionari dell'Ente Provincia e ... L'ambasciatore italiano Zazo cittadino onorario di Benevento L'ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo da oggi è cittadino onorario di Benevento. A conferirgli l'onorificenza è stato il sindaco della città, Clemente Mastella, nel corso di una cerimonia ... Superhumans ridona gli arti ai feriti di guerra ... la Fondazione Santa Lucia, l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Centro protesi Inail di Budrio", ha spiegato all'ANSA l'ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo. Il contributo ... Presenti in Sala Consiliare le massime Autorità civili e militari sannite,è stato accolto dai vertici delle Società partecipate e dai Dirigenti e funzionari dell'Ente Provincia e ...italiano a Kiev Pier Francescoda oggi è cittadino onorario di Benevento. A conferirgli'onorificenza è stato il sindaco della città, Clemente Mastella, nel corso di una cerimonia ...... la Fondazione Santa Lucia,'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Centro protesi Inail di Budrio", ha spiegato all'ANSAitaliano a Kiev Pier Francesco. Il contributo ... L'Ambasciatore Zazo alla Rocca dei Rettori per la firma del "Libro ... LabTV