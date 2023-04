L’Ambasciatore Zazo conclude la sua visita in terra sannita (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per la fine della guerra in Ucraina occorre una pace ‘giusta’ ma, per questo, ci vuole ancora tempo”. E’ quanto emerso al termine della visita delL’Ambasciatore della Repubblica Italiana a Kiev Pier Francesco Zazo alla comunità di Castelvenere, ultima tappa della intensa giornata in terra sannita del diplomatico italiano conclusasi nella tarda serata di ieri. L’Ambasciatore Zazo è stato ricevuto dal Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo con l’intero consiglio comunale, dalla Dirigente dell’Istituto Alberghiero Elena Mazzarelli e dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano. Zazo nel suo intervento conclusivo, rispondendo anche ai quesiti che gli erano stati posti dagli studenti dell’Alberghiero e da una delegazione di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per la fine della guerra in Ucraina occorre una pace ‘giusta’ ma, per questo, ci vuole ancora tempo”. E’ quanto emerso al termine delladeldella Repubblica Italiana a Kiev Pier Francescoalla comunità di Castelvenere, ultima tappa della intensa giornata indel diplomatico italiano conclusasi nella tarda serata di ieri.è stato ricevuto dal Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo con l’intero consiglio comunale, dalla Dirigente dell’Istituto Alberghiero Elena Mazzarelli e dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano.nel suo intervento conclusivo, rispondendo anche ai quesiti che gli erano stati posti dagli studenti dell’Alberghiero e da una delegazione di ...

