L'agente di Gundogan nega l'accordo con il Barcellona: «Testa solo al City»

Le parole dell'agente di Gundogan sull'interesse del Barcellona: «Non c'è nessun accordo, pensiamo solo al Manchester City» Intervistato da AS, Ihan Gundogan, zio e agente del centrocampista del Manchester City, ha commentato i rumors di mercato sul passaggio del tedesco al Barcellona. Di seguito le sue parole. «Sono sorpreso di leggere queste notizie su un accordo chiuso già da molte settimane. Ad oggi non esiste accordo con nessun club. Non è ancora stato deciso dove giocherà nei prossimi anni. Ilkay può ancora vincere tre importanti trofei in questa stagione come capitano del Manchester City. Questa è l'unica cosa su cui è concentrato in questo momento».

