L’addestramento dell’esercito ucraino e l’incognita tempo che incombe sulla guerra (Di sabato 15 aprile 2023) Il 25 gennaio scorso la Germania ha annunciato che avrebbe inviato 14 carri armati Leopard 2 in Ucraina. Questo, insieme allo sblocco da parte di Berlino per la cessione degli Mbt (Main Battle Tank) di fabbricazione tedesca operanti nelle forze armate di altri Paesi europei e della Nato, ha permesso di poter assicurare il futuro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 15 aprile 2023) Il 25 gennaio scorso la Germania ha annunciato che avrebbe inviato 14 carri armati Leopard 2 in Ucraina. Questo, insieme allo sblocco da parte di Berlino per la cessione degli Mbt (Main Battle Tank) di fabbricazione tedesca operanti nelle forze armate di altri Paesi europei e della Nato, ha permesso di poter assicurare il futuro InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Damianodanny1 : L’addestramento dell’esercito ucraino e l’incognita tempo che incombe sulla guerra - AssmusDaniela : RT @Gianl1974: ?????? In Moldavia è stata annunciata la costruzione di una moderna base militare nei pressi di Chisinau per l'addestramento de… - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: ?????? In Moldavia è stata annunciata la costruzione di una moderna base militare nei pressi di Chisinau per l'addestramento de… - giovamartinelli : ....fino al 15 maggio, secondo l'esercito di Vilinius. La missione fa parte della missione europea di addestramento… - mario0549 : RT @Gianl1974: ?????? In Moldavia è stata annunciata la costruzione di una moderna base militare nei pressi di Chisinau per l'addestramento de… -