La7 | Massimo Giletti e la foto mostrata da Baiardo Berlusconi e il boss Graviano nella primavera del ' 92

"C'è una foto scattata nella primavera del 1992 attorno alla quale ruota la nuova inchiesta della procura di Firenze. È un'immagine che metterebbe insieme la mafia stragista e la politica". Ne scrive oggi Repubblica, che spiega che "dell'esistenza di questa istantanea ha parlato ai pm toscani il giornalista Massimo Giletti e lo ha fatto pure, seppur intercettato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Sospeso il programma di Giletti su La7: il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - Agenzia_Ansa : 'Tutto si chiarirà al momento giusto'. Così Massimo Giletti commenta con l'ANSA la nota de La7 che annuncia la sosp… - ModestiMaura : RT @mgdj56: Più che #La7, #LaSetta del #Pd Massimo era l'unico che non ci azzeccava nulla con la linea editoriale. Vero #Cairo e chi sa c… - monnic64 : RT @valy_s: #NonÈlArena improvvisamente sospeso da #La7: il programma di Massimo #Giletti non andrà più in onda già da domenica prossima. L… -