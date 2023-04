La7 | Massimo Giletti e la foto mostrata da Baiardo Berlusconi e il boss Graviano insieme nel 1992

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Sospeso il programma di Giletti su La7: il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - Agenzia_Ansa : 'Tutto si chiarirà al momento giusto'. Così Massimo Giletti commenta con l'ANSA la nota de La7 che annuncia la sosp… - foxyvol : RT @PiazzapulitaLA7: “Il potere mal sopporta forme di controllo democratico” L’intervista a Massimo Giannini >> - nieddupasqui : RT @mgdj56: Più che #La7, #LaSetta del #Pd Massimo era l'unico che non ci azzeccava nulla con la linea editoriale. Vero #Cairo e chi sa c… -

...- incontrate alla clinica La Maddalena Dopo la chiusura del programma 'Non è l'Arena' su, ... Il conduttore della trasmissioneGiletti aveva dichiarato di essere rimasto 'basito' dalla ...Potrebbe costare carissimo aGiletti il caso scoppiato asul suo conto, persino il ritorno in Rai. Urbano Cairo ha deciso di sospendere con effetto immediato Non è l'arena , a poche ore dalla messa in onda della nuova ...Si infittisce il giallo sulla sospensione di Non è l'arena e il 'congelamento' diGiletti da parte di. Un caso mediatico improvviso e clamoroso in cui spunta anche Fabrizio Corona . Il sito mowmag.com , sempre molto attento al gossip del mondo dello spettacolo e della ...

La vicenda che ha portato La7 a sospendere il programma di Giletti AGI - Agenzia Italia

“Se un maggior numero di noi stimasse cibo, allegria e canzoni al di sopra dei tesori d'oro, questo sarebbe un mondo più lieto» diceva uno dei principali ...Massimo Giletti non è disposto ad accettare la chiusura di Non è l'Arena. In un'ultima riunione di redazione, il conduttore avrebbe detto ai giornalisti: "Chiediamoci perché ci hanno chiuso. Stavamo p ...