La trovata di Hakimi per non versare un euro all’ex moglie | tutti i beni intestati alla madre | risulta nullatenente

(Di sabato 15 aprile 2023) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del divorzio tra il laterale del Paris Saint-Germain Achraf, già giocatore di Inter e Real Madrid, e l’attrice spagnola Hiba Abouk. L’atleta marocchino ha un contratto ricchissimo (14 milioni lordi all’anno fino al 2026) e ha guadagnato decine di milioni negli anni ma, giunto in tribunale, èto. Lasciando di sasso la. Ma in banca, a quanto pare, non c’è alcuna cifra a suo nome. È quanto scrive First Mag, svelando lo stratagemma adottato dal calciatore per non dover fare versamenti cospicui ad Abouk: ha intestatoi suoi. Un nuovo capitolo della tortuosa separazione tra i due, resasi particolarmente delicata nell’ultimo periodo a seguito delle recenti indagini ...