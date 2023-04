La sinistra dichiara guerra al barbecue: multa per chi griglia (Di sabato 15 aprile 2023) L'amministrazione PD di Bologna ha confermato l'ordinanza che vieta ai cittadini di darsi al barbecue, nei giorni in cui i valori delle polveri sottili superano i limiti. E un trentenne si è già visto elevare una sanzione da 200 euro per aver acceso la griglia nel proprio giardino Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) L'amministrazione PD di Bologna ha confermato l'ordinanza che vieta ai cittadini di darsi al, nei giorni in cui i valori delle polveri sottili superano i limiti. E un trentenne si è già visto elevare una sanzione da 200 euro per aver acceso lanel proprio giardino

