La salma di Julia Ituma è arrivata in Italia | martedì i funerali

AGI - È rientrato in Italia il feretro della pallavolista Julia Ituma, i cui funerali si terranno martedì mattina, alle 11, presso la Parrocchia San Filippo Neri a Milano. La 18enne giocatrice della Igor Gorgonzola Novara, trovata morta giovedì mattina a Istanbul, dopo essere precipitata dal sesto piano dell'albergo dove si trovava col resto della squadra, riceverà dunque l'ultimo saluto nella polisportiva dove ha iniziato a muovere i primi passi come atleta. Subito dopo che la società Igor Volley ha rotto il silenzio e ha commentato ufficialmente la tragica morte di Julia, le giocatrici della squadra novarese hanno riaperto i canali social e hanno riversato le proprie emozioni e sensazioni sul drammatico episodio di Istanbul. Il primo messaggio è stato quello di Caterina Bosetti, ...

Julia Ituma, pallavolista morta, rientrata la salma a Milano, funerali martedì. Don Bellini: "Torna nella sua parrocchia" E' arrivata in mattinata a Milano con un volo da Istanbul il feretro con la salma di Julia Ituma, la giovanissima pallavolista trovata morta all'alba di giovedì scorso nella metropoli turca dopo una caduta dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la sua squadra, la Igor Gorgonzola Novara. La salma di Julia Ituma, la pallavolista diciottenne morta a Istanbul cadendo dal sesto piano dell'hotel dove alloggiava con la squadra dopo la partita di semifinale di Champions League, rientrerà in Italia. La battaglia della madre per ricostruire le ultime ore della ragazza: «Il suo telefonino era vuoto. Sono sicura che la polizia turca ha copiato tutto»