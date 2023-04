La Reggiana torna in Serie B: promossa con una giornata d'anticipo (Di sabato 15 aprile 2023) Al primo match point, la Reggiana non sbaglia festeggiando il ritorno in Serie B con una giornata d'anticipo. La gioia per i tifosi granata (600 al seguito) esplode a Olbia, dove la squadra di Aimo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) Al primo match point, lanon sbaglia festeggiando il ritorno inB con unad'. La gioia per i tifosi granata (600 al seguito) esplode a Olbia, dove la squadra di Aimo ...

