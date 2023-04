La recessione non ci sarà (lo dice il Def). Parola di Polillo (Di sabato 15 aprile 2023) Tanto tuonò, ma (per fortuna) non piovve. Ci sono volute le centinaia di pagine del Def – il Documento economico del governo – per esorcizzare quello spettro che da tempo turbava i sogni di operatori ed economisti. Quella recessione, da molti temuta e da qualcuno auspicata, non si presenterà. Ci sarà invece, almeno per l’Italia, una ripresina piccola piccola, che porterà la crescita del Pil all’1 per cento alla fine dell’anno e all’1,5 per cento l’anno successivo. Con un modestissimo incremento (0,1 per cento) rispetto al “tendenziale”. A dimostrazione di quanto la prudenza sia stata la stella polare che ha guidato la mano dei tecnici del governo nell’allineare i numeri della previsione. Per la verità qualche incertezza rimane, specie per quanto riguarda le proiezioni al 2024, ma si tratta di scostamenti accettabili, specie considerando le incertezze ... Leggi su formiche (Di sabato 15 aprile 2023) Tanto tuonò, ma (per fortuna) non piovve. Ci sono volute le centinaia di pagine del Def – il Documento economico del governo – per esorcizzare quello spettro che da tempo turbava i sogni di operatori ed economisti. Quella, da molti temuta e da qualcuno auspicata, non si presenterà. Ciinvece, almeno per l’Italia, una ripresina piccola piccola, che porterà la crescita del Pil all’1 per cento alla fine dell’anno e all’1,5 per cento l’anno successivo. Con un modestissimo incremento (0,1 per cento) rispetto al “tendenziale”. A dimostrazione di quanto la prudenza sia stata la stella polare che ha guidato la mano dei tecnici del governo nell’allineare i numeri della previsione. Per la verità qualche incertezza rimane, specie per quanto riguarda le proiezioni al 2024, ma si tratta di scostamenti accettabili, specie considerando le incertezze ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... akhetaton11 : RT @StartMagNews: Non ci aspettiamo un boom in Europa, ma i timori di recessione si sono attenuati e nel 2023 dovremmo assistere a una cres… - StartMagNews : Non ci aspettiamo un boom in Europa, ma i timori di recessione si sono attenuati e nel 2023 dovremmo assistere a un… - Michele85787134 : @ChartMind Non capisco perché dite che btc è una 'assicurazione ' in caso di recessione o inflazione. Quello dovreb… - SalvatoreMC54 : @pdnetwork @antoniomisiani Era adeguata la vostra strategia....se stiamo rasentando la recessione non è colpa di qu… - Socialcomunisti : A questo governo pure se non crede nella giustizia conviene proteggere chi si trova in poverta' assoluta e non ha m… -