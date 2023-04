La rapina del secolo, la recensione: un colpo tragicomico da una storia vera (Di sabato 15 aprile 2023) La recensione de La rapina del secolo, film argentino che prende spunto da una paradossale vicenda realmente accaduta nel 2006 in provincia di Buenos Aires. Su Rai4. C'è un qualcosa di paradossale e incredibile nella vicenda reale che ha visto un gruppo di improvvisati rapinatori coinvolti in un colpo passato alla storia, realizzato il 13 gennaio del 2006 nella cittadina di Accassuso, nella provincia di Buenos Aires. La rapina del secolo che dà il titolo al film è proprio quella che ha avuto luogo nella filiale locale del Banco Rio e che ha ottenuto un notevole riscontro sui media nazionali, sia per i metodi utilizzati - assai poco convenzionali - che per le distintiva personalità di questi criminali sui generis, pronti come moderni Robin Hood ad ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 aprile 2023) Lade Ladel, film argentino che prende spunto da una paradossale vicenda realmente accaduta nel 2006 in provincia di Buenos Aires. Su Rai4. C'è un qualcosa di paradossale e incredibile nella vicenda reale che ha visto un gruppo di improvvisatitori coinvolti in unpassato alla, realizzato il 13 gennaio del 2006 nella cittadina di Accassuso, nella provincia di Buenos Aires. Ladelche dà il titolo al film è proprio quella che ha avuto luogo nella filiale locale del Banco Rio e che ha ottenuto un notevole riscontro sui media nazionali, sia per i metodi utilizzati - assai poco convenzionali - che per le distintiva personalità di questi criminali sui generis, pronti come moderni Robin Hood ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erriders : Cronaca. L’Aquila, rapina alle Poste subito dopo la visita del ministro degli Interni che aveva assicurato :”Lo Stato c’è “. - panchopigna : RT @RunAtOnce: LA RUBRICA DEL GIORNO: #15aprile 1920–Durante una rapina alla Slater and Morrill Shoe Company a Braintree Massachusetts muo… - Roby848484 : Niente da dire a Pioli OGGI. Non voglio parlare del turn over ecc. Ma ste dichiarazioni fanno vacillare il mio sile… - Lory1370 : RT @Erriders: Cronaca. L’Aquila, rapina alle Poste subito dopo la visita del ministro degli Interni che aveva assicurato :”Lo Stato c’è “. - BBobby84 : @MatteoD39357986 Ancora...... errori non eclatanti????? Pestone a Rebic dopo 6 minuti rigore non dato mani NETTO di… -