LA RAI E I PONTI D’ORO PER GILETTI MA MEDIASET POTREBBE INSERIRSI NELLA TRATTATIVA (Di sabato 15 aprile 2023) Massimo GILETTI spiega che «l’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti». Riferimento alle puntate dedicate alla mafia e alla presenza dell’uomo di fiducia della famiglia Graviano, Salvatore Baiardo. Proprio sulla sua partecipazione al talk si sarebbe acceso un faro della procura di Firenze. GILETTI stesso sarebbe stato sentito due volte nelle scorse settimane come persona informata sui fatti. Ora, secondo il Corriere della Sera, si sarebbero fatti avanti sia Rai che MEDIASET per dargli un talk show. Solo indiscrezioni dice qualcuno, altri si limitano a dire “no comment” o “nessuna TRATTATIVA”. I magistrati stanno cercando di verificare alcune dichiarazioni intercettate di Baiardo sulle affermazioni fatte nel corso della trasmissione e il compenso di Baiardo. Su ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 aprile 2023) Massimospiega che «l’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti». Riferimento alle puntate dedicate alla mafia e alla presenza dell’uomo di fiducia della famiglia Graviano, Salvatore Baiardo. Proprio sulla sua partecipazione al talk si sarebbe acceso un faro della procura di Firenze.stesso sarebbe stato sentito due volte nelle scorse settimane come persona informata sui fatti. Ora, secondo il Corriere della Sera, si sarebbero fatti avanti sia Rai cheper dargli un talk show. Solo indiscrezioni dice qualcuno, altri si limitano a dire “no comment” o “nessuna”. I magistrati stanno cercando di verificare alcune dichiarazioni intercettate di Baiardo sulle affermazioni fatte nel corso della trasmissione e il compenso di Baiardo. Su ...

