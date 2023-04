La Protezione Civile di Roma Capitale incontra i cittadini (Di sabato 15 aprile 2023) Roma – Sabato 15 e domenica 16 aprile . Due giorni al Circo Massimo con ingresso gratuito, dalle 9.30 alle 19.30, per: “Le giornate della Protezione Civile: il Volontariato e le Istituzioni per la resilienza della comunità capitolina”. Saranno presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano e il noto conduttore televisivo Flavio Insinna. Grazie al sostegno del Dipartimento nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia di Protezione Civile regionale, oltre che con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ares 118, dell’Anci e dell’organizzazione ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– Sabato 15 e domenica 16 aprile . Due giorni al Circo Massimo con ingresso gratuito, dalle 9.30 alle 19.30, per: “Le giornate della: il Volontariato e le Istituzioni per la resilienza della comunità capitolina”. Saranno presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, il Direttore del Dipartimento delladi, Giuseppe Napolitano e il noto conduttore televisivo Flavio Insinna. Grazie al sostegno del Dipartimento nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia diregionale, oltre che con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ares 118, dell’Anci e dell’organizzazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : ??Milioni di euro spesi dalla Protezione civile pugliese per centinaia di moduli abitativi mai utilizzati nel ghetto… - GiulioMarini2 : Chiedo venia @GiorgiaMeloni l’autorevolezza ai miei occhi di questo signore è così bassa che neppure sapevo che non… - reportrai3 : Sulle spese della Protezione civile pugliese la Procura di Bari ipotizza l’esistenza di un sistema: appalti affidat… - GDS_it : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di… - lilly_marquina : RT @ZicaEliana: L'ntervento di @insinnaflavio per la sua qualifica di MEMBRO ONORARIO della PROTEZIONE CIVILE DI ROMA CAPITALE:https://t.co… -