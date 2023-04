La Prorecco punge Sarri | «Abbiamo meno giocatori e in Europa…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 aprile 2023) La risposta della, squadra di pallanuoto, alle dichiarazioni di Mauriziodopo l’ultima vittoria della Lazio Dopo la vittoria della Lazio in casa dello Spezia,aveva dichiarato: «Cosa chiederei a Lotito? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco in pallanuoto». Non si è fatta attendere la risposta della squadra di pallanuoto tramite il proprio profilo Instagram: «Caro Maurizio, sei rimasto indietro di 10 anni: dine16,di quelli che alleni tu. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.