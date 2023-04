La prima lettera dal carcere di Gershkovich, il giornalista Usa arrestato in Russia: "Mamma, mi hai preparato bene al cibo della prigione" (Di sabato 15 aprile 2023) "Leggo. Faccio esercizio. E sto cercando di scrivere. Forse, finalmente, scriverò qualcosa di buono", racconta Gershkovich nel testo di due pagine, datata 5 aprile; la sua famiglia, che vive a ... Leggi su repubblica (Di sabato 15 aprile 2023) "Leggo. Faccio esercizio. E sto cercando di scrivere. Forse, finalmente, scriverò qualcosa di buono", raccontanel testo di due pagine, datata 5 aprile; la sua famiglia, che vive a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : In una lettera agli azionisti Jamie Dimon invita a espropriare i possedimenti dei cittadini per accelerare l’eolico… - repubblica : La prima lettera dal carcere di Gershkovich, il giornalista Usa arrestato in Russia: 'Mamma, mi hai preparato bene… - meltingmax : @intuslegens No. A Fatima gli hanno detto che le busca. Le scritture dicono, nella seconda lettera di San Paolo ai… - elenavilla3 : RT @invisiblearabs: e mentre oggi dal Sudan arrivano notizie dure, l'analisi di Irene Panozzo pubblicata ieri su @Lettera_22 chiarisce il q… - guts_tmgdr : - Griffith della scrittura capì che era il proprio nome, ma lui era stato troppo pigro per impararlo tutto, aveva d… -