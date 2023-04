La patetica difesa di Morassut: «Gualtieri gioca a tressette in aula? È antistress. Io canto col karaoke» (Di sabato 15 aprile 2023) La figuraccia del sindaco di Roma è stata enorme e ha fatto il giro del web. Ma altrettanto paradossale il tentativo estremo di difesa che ha fatto Roberto Marassut di Gualtieri. «Mi fanno pena certe polemiche», ha detto il deputato dem. «Gualtieri giocava a tresette durante una seduta dell’Assemblea Capitolina? Non trovo nulla di scandaloso. Era chiaramente un atto antistress. Ognuno di noi ne fa uso in forme diverse durante il lavoro». Morassut difende Gualtieri: canto Lucio Battisti «Se avesse fatto un cruciverba», ha aggiunto Morassut, «lo avrebbero elogiato. Ma il tresette? È greve e da osteria?’ Ma per favore. Io canto. Si, durante il lavoro, canto. Non certo in aula. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) La figuraccia del sindaco di Roma è stata enorme e ha fatto il giro del web. Ma altrettanto paradossale il tentativo estremo diche ha fatto Roberto Marassut di. «Mi fanno pena certe polemiche», ha detto il deputato dem. «va a tresette durante una seduta dell’Assemblea Capitolina? Non trovo nulla di scandaloso. Era chiaramente un atto. Ognuno di noi ne fa uso in forme diverse durante il lavoro».difendeLucio Battisti «Se avesse fatto un cruciverba», ha aggiunto, «lo avrebbero elogiato. Ma il tresette? È greve e da osteria?’ Ma per favore. Io. Si, durante il lavoro,. Non certo in. Ma ...

