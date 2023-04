La nuova tendenza della finta nobiltà romana è l’aperitivo senza vista (Di sabato 15 aprile 2023) La nuova tendenza della nobiltà romana? “Fare l’aperitivo su una terrazza senza vista”, ci spiega Benedetta Lignani Marchesani che ha organizzato un cocktail su un tetto a Monti che scotta per via di “adorabili” funghi riscaldanti. Tra pizze pugliesi e con nobili pronti a usare i congiuntivi con proprietà di “lignaggio”, troviamo Daphné de Jambelline de Meux, Benedetta Kojanec Carafa d’Andria, Maria Claudia Barbiellini Amidei e Paolo Falcone, pronto per la mostra su Letizia Battaglia. Chissà quanto avrebbe riso la fotografa palermitana leggendo i nomi dei cocktail romanizzati del barman Stefano Cristiani: N’angelo Azzurro, Londonmmiul, Llongailand e il più richiesto, il Pornostare Martini. Quanta eleganza! Ci salva un Sauvignon Blanc ghiacciato, buttato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) La? “Faresu una terrazza”, ci spiega Benedetta Lignani Marchesani che ha organizzato un cocktail su un tetto a Monti che scotta per via di “adorabili” funghi riscaldanti. Tra pizze pugliesi e con nobili pronti a usare i congiuntivi con proprietà di “lignaggio”, troviamo Daphné de Jambelline de Meux, Benedetta Kojanec Carafa d’Andria, Maria Claudia Barbiellini Amidei e Paolo Falcone, pronto per la mostra su Letizia Battaglia. Chissà quanto avrebbe riso la fotografa palermitana leggendo i nomi dei cocktail romanizzati del barman Stefano Cristiani: N’angelo Azzurro, Londonmmiul, Llongailand e il più richiesto, il Pornostare Martini. Quanta eleganza! Ci salva un Sauvignon Blanc ghiacciato, buttato ...

